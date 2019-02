La Bourse de Tunis débute la séance du mercredi dans le rouge, avec une baisse du Tunindex de 0.07 % à 7 202.74 points dans un volume transactionnel de 0.937 MTND.

A la hausse, GIF FILTER se hisse de 5.10 % à 1.03 TND , suivi par TAWASSOL GROUP HOLDING et UIB qui ont gagné respectivement 3.44 % et 2.97 % à 0.30 TND et 23.18 TND.

En baisse, le titre bancaire UBCI s’adjuge 2.99 % à 23.32 TND tout comme les deux titres MIP et SOTIPAPIER qui ont reculé respectivement de 2.43 % et 2.08 à 0.4 TND et 4.70 TND.