Quatre accords de coopération négociés dans le cadre de la commission mixte tuniso-maltaise, tenue lundi 4 février au niveau des experts, ont été signés mardi 5 courant au cours d’une cérémonie à laquelle ont pris part les présidents tunisien et maltais, respectivement Béji Caïd Essebsi et Marie-Louise Coleiro Preca.

Signés par les deux ministres des Affaires étrangères, ces accords doivent jeter les bases d’un niveau supérieur des relations entre les deux pays jugées en deçà des attentes malgré la proximité géographique entre la Tunisie et Malte et les opportunités offertes.

Les accords portent sur les domaines de l’emploi, de la main-d’œuvre spécialisée, de la petite enfance, des seniors et de la culture. Ils visent à promouvoir les échanges culturels entre les deux parties et à assurer une participation régulière aux manifestations.

Ils prévoient, également, la prise en charge des missions culturelles, l’invitation de troupes tunisiennes à Malte, l’introduction de nouvelles disciplines culturelles dans les domaines des arts visuels, des arts plastiques et de la danse.

Dans le domaine du tourisme, l’accord comporte, en plus de l’augmentation des flux touristiques et de la promotion de la destination Tunisie, des projets de jumelage entre des villes tunisiennes et maltaises.

A rappeler que La Valette était la capitale européenne de la culture pour 2018 et que les activités organisées dans ce cadre s’étendent à 2019.

Parmi les accords, figure aussi l’instauration d’un partenariat entre les établissements spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées, devant permettre à la Tunisie de tirer profit de l’expérience maltaise dans ce sens.

Le quatrième accord consiste en le recrutement de la main-d’œuvre spécialisée tunisienne. Malte a besoin de 40.000 mains-d’oeuvre dans les prochaines années.