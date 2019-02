Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Khalbous, affirme que son département finance, en partenariat avec celui de la Défense, quatre Projets de Recherche Fédérée (PRF) axés sur la lutte contre le terrorisme impliquant 28 structures de recherche, 6 centres de recherche et 250 chercheurs de différentes disciplines.

S’exprimant à l’ouverture d’un séminaire régional, qui se tient les 5 et 6 février à Tunis, sur la contribution de la recherche scientifique à la lutte contre le terrorisme au Maghreb et en Europe, Khalbous a mis l’accent sur l’importance de l’approche multidimensionnelle dans le traitement du phénomène du terrorisme.

Il a, ensuite, exposé la politique du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique dans ce domaine qui s’articule autour de deux axes essentiels:

1- Une approche de sensibilisation et de prévention, orientée vers le dialogue et les programmes culturels ciblés, pour déconstruire la rhétorique obscurantiste et la pensée radicalisée et libérer la parole des étudiants et l’échange d’idées. Cette sensibilisation s’articulera autour d’un programme de représentations théâtrales et de projections cinématographiques suivies de débats, et ce dans toutes les Universités du pays.

2- Une approche scientifique consistant en 4 grand projets de recherche fédérée (PRF) pluridisciplinaire destinés à expliquer le phénomène de la radicalisation du point de vue des sciences sociales et à contribuer à la lutte contre le terrorisme par le biais des sciences techniques et des nouvelles technologies.

Cette rencontre qui regroupe des experts et chercheurs dans divers domaines provenant de 12 pays, vise à favoriser un partage d’expérience et de connaissances scientifiques en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme.

Le séminaire s’articule autour de nombreux ateliers et tables rondes portant notamment sur l’importance des recherches dans le domaine des sciences sociales pour l’analyse explicative et l’anticipation du terrorisme ainsi que le développement de l’arsenal juridique, le rôle de la formation pratique et du renforcement des compétences en matière de renseignement et de criminologie dans la lutte contre le terrorisme et l’apport des recherches scientifiques dans les domaines techniques et technologiques pour l’anticipation et la lutte contre le terrorisme.