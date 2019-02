Le Tunindex a évolué pendant la matinée du mardi en territoire négatif, avec une perte de 0,58% à 7 195.11 points, dans un volume d’échanges morose de l’ordre de 0,698 millions de dinars (MD), selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Le titre SOTRAPIL grimpe de 2,98% à 16,89 D, suivi par SOMOCER et ATB qui se sont hissés de 2,97% et 2,74% à 1,04 D et 3,74 D.

Le titre ELECTROSTAR recule de 4% à 1,20 D, tout comme les deux titres PGH et CITY CARS qui ont perdu 2,96% respectivement à 15,39 D et 11,14 D.