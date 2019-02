La Bourse de Tunis a clôturé la séance de lundi sur une note quasi stable, le Tunindex a enregistré un léger gain de 0,04 % à 7237,33 points avec un faible volume d’affaires de 4,455 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

La balance des variations fait apparaître 30 valeurs en baisse, contre 15 hausses. ASSAD a cru de 6,06 % à 8,78 D, traitant le plus fort volume de la séance de l’ordre de 0,558 MD. Dans le secteur bancaire, STB a pris 3,87 % à 4,29 D, suivi par UBCI qui a augmenté de 2,72% à 23,01 D.

Toujours dans le vert, le titre HANNIBAL LEASE a grignoté 2,97 % à 7,28 D, tout comme le titre UNIMED qui a gagné 2,72 % clôturant la séance à 9,26 D.

A l’inverse, le titre CARTHAGE CEMENT poursuit sa baisse, affichant une perte de 5,51 % à 1,20 D, tout comme UADH qui a reculé de 3,03 % à 1,60 D.

Les titres SOTRAPIL et SOTIPAPIER ont affiché respectivement un décroissement de 2,89 % et 2,88 % terminant la séance à 16,40 D et 4,70 D.