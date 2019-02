Le projet de décret gouvernemental relatif à la création d’une commission nationale et de commissions régionales de suivi de l’évolution des prix, de la régularité de l’approvisionnement et de la lutte contre la contrebande, le monopole, le commerce parallèle et les étals anarchiques et de sécurité sanitaire des aliments, propose l’adoption d’un indice de synthèse baptisé “indice du couffin du consommateur”, basé sur les principaux produits de la consommation quotidienne du citoyen.

Cet indicateur sera considéré comme étant une référence pour la commission nationale pour évaluer l’impact des mesures approuvées.

Le texte du projet gouvernemental dont une copie est parvenue à l’agence TAP, indique que cette commission nationale dont le projet de la création, a été adopté, lors d’un conseil des ministres tenu le 30 janvier 2019, sera chargée de la mise en œuvre d’un programme national annuel et du suivi du programme national de la production agricole et des industries agroalimentaires relatif aux produits sensibles et trés demandés ainsi que du programme des stocks stratégiques.