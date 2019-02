L’inauguration de la nouvelle agence SEAT, Société Super Services Automobile à Mnihla, s’est tenue en présence de M.Ibrahim DEBACHE, Président Directeur Général de la société Ennakl Automobiles en compagnie de M. Imed Ben Sassi, promoteur du projet, et ses équipes, ainsi que les partenaires SEAT qui ont fait le déplacement de Barcelone, M. Jose Maria Garcia Head of Sales pour la région Overseas, et Mme Natalia Ferrer Area Manager.

Etaient aussi présents, M. Ahmed Maher Jaiet, DGA de Ennakl Automobiles ainsi que toute l’équipe SEAT.

M.Ibrahim DEBACHE a commencé par donner quelques chiffres sur les réalisations de SEAT en Tunisie.

Sur un marché de véhicules particuliers en baisse de 23% par rapport à l’année 2017, SEAT a enregistré une hausse de 7,2% et se place ainsi dans le top 10 des marques, avec une part de marché supérieure à 5%. Cela fait de SEAT l’une des marques les plus performantes et dynamiques non seulement en Tunisie mais aussi à un niveau mondial.

M.Ibrahim DEBACHE a souligné que ces performances ont été réalisées grâce au réseau d’agences officielles SEAT qui compte 6 agences officielles dans le territoire tunisien, la « La Ste super services automobile étant la 7ème agence. Il a aussi remercié M. Imed Ben Sassi la promoteur du projet qui a cru en ce projet et a réalisé les investissements nécessaires pour que cette agence soit aux standards internationaux de la marque et ce pour assurer la proximité de la marque avec ses clients et mieux les servir. Cette agence viendra consolider la présence de Seat en Tunisie et contribuera aux objectifs de satisfaction des clients SEAT.

C’est une 3ème marque qui vient s’ajouter aux portefeuille de marques que représente l’agence 3SA, puisque M. Imed BEN SASSI est déjà concessionnaire des marques Volkswagen et Audi.

Son agence, l’une des plus performantes du réseau Ennakl Automobiles assure les activités de vente de véhicules neufs, le service après vente et les ventes de pièces de rechange.

L’agence 3SA compte un effectif de 50 personnes et s’étend sur une surface de 2900 m2 comprenant un showroom, des ateliers mécaniques et de carrosserie peinture et un magasin de pièces de rechange. Cette agence est dotée de tous les outils aux standards des marques que nous représentons dans le but d’assurer le meilleur service à ses clients.