Dès à présent, les jeunes entrepreneurs en Tunisie se voient munis d’une nouvelle plateforme en ligne pour les accompagner sur le chemin de leur aventure entrepreneuriale.

En effet, WinOuin (www.winouin.com) est le premier accélérateur virtuel Tunisien mis en place dans le cadre d’un don de la Banque mondiale sous le programme “Empower Her”.

Le projet de la création de la plateforme a été annoncé en Juin 2018 à l’occasion de l’événement organisé pour présenter les Startups « Empower Her » et prend naissance aujourd’hui après six mois de travail d’élaboration et de coordination.

L’accélérateur virtuel WinOuin a bénéficié de l’assistance technique du Président directeur général de l’incubateur Canadian Entrepreneuriat Laval, élu premier incubateur Mondial en 2016.

Cet accélérateur virtuel propose un dispositif d’accompagnement digital servant à mobiliser le potentiel des jeunes, des femmes des régions et de la diaspora Tunisienne dans le monde, afin de promouvoir le développement économique et la création d’emploi.

WinOuin valorise des initiatives entrepreneuriales et aide les entrepreneurs à construire et développer leurs projets.

L’action d’entreprendre n’étant pas uniquement liée à la création d’entreprise, WinOuin s’intéresse à toutes les initiatives où la concrétisation d’une idée a été accomplie.

WinOuin est complémentaire aux incubateurs physiques et fournit des services à plein temps, pour tous les citoyens dans tout le territoire tunisien et pour la diaspora, en brisant toutes les contraintes géographiques.

WinOuin permettra à distance :