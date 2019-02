L’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Patrice Bergamini, s’est félicité de l’élection d’un nouveau président à la tête de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE).

“L’élection du président de l’ISIE est une très bonne nouvelle que l’Union européenne salue aujourd’hui (…). Je salue les efforts de tous ceux qui ont contribué enfin à cette élection”, a-t-il déclaré à l’agence TAP, jeudi 31 janvier, au lendemain de l’élection de trois nouveaux membres de l’ISIE dans le cadre du renouvellement du tiers des membres de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) et d’un président à sa tête.

“Mes récents entretiens avec le président de l’Instance Nationale de lutte contre la corruption et le ministre chargé des Relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et des droits de l’Homme sont venus montrer qu’il y a de bonnes nouvelles qui arrivent en cette année 2019”, a-t-il indiqué.

A ce propos, Bergamini a mis l’accent sur le rôle clé de l’ISIE dans la bonne marche de la démocratie tunisienne, faisant remarquer que “cette instance sera au cœur d’un processus capital : Elle permettra de respecter le calendrier électoral, le rythme des rendez vous électoraux, ainsi que le tempo de la respiration de la jeune démocratie tunisienne”.

L’ISIE, l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) et la société civile sont autant de signes révélateurs d’une jeune démocratie en marche, de règles et d’efforts pour une meilleure gouvernance à même de donner plus de transparence et de chance à la démocratie et d’aider à la mobilisation des électeurs, a-t-il estimé.

“Nous soutiendrons encore et toujours l’ISIE, mais aussi les autres instances indépendantes, qui représentent encore une fois la clé pour l’avenir du pays, la consolidation de sa démocratie, la consécration de la transparence et surtout pour une meilleur gouvernance”, a ajouté Bergamini.

Dans ce contexte, l’ambassadeur de l’Union européenne a souligné l’importance de la réunion qui aura lieu la semaine prochaine avec la Ligue des Instances Indépendantes, dans le but de consolider davantage les instances et accompagner leurs efforts dans la consécration de la démocratie et des valeurs citoyennes.

Par ailleurs, il a réitéré le soutien de l’Union européenne à la société civile tunisienne, faisant remarquer que depuis 2012, l’UE a soutenu 110 projets lancés par des organisations de la société civile tunisienne moyennant une enveloppe de 50 millions d’euros.

“Pour l’année 2019, l’UE va consacrer une enveloppe de 20 millions d’euros de don pour la société civile aux Instances indépendantes”, a-t-il fait savoir.