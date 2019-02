Un forum intitulé “Chamber Business Exchange” (Echanges entre chambres économiques) a été organisé à Sfax, jeudi 31 janvier.

Cette manifestation, initiée par la Chambre de commerce et d’industrie et la jeune chambre économique à Sfax, a été marquée par la présence de 11 chambres de commerce de Tunisie et de l’étranger et environ 100 entrepreneurs.

Les représentants des Chambres mixtes ont exposé les opportunités de partenariat entre les entreprises tunisiennes et les marchés internationaux dans différents secteurs industriels, scientifiques et technologiques.

Ils ont évoqué le rôle assuré par ces chambres pour promouvoir les événements économiques, la coopération économique et l’organisation des missions d’affaires et des rencontres de partenariat.

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax, Ridha Fourati, a appelé les investisseurs dans la région à renforcer leur collaboration avec les chambres étrangères de commerce dans le but d’améliorer le positionnement sur les marchés internationaux et attirer plus d’investisseurs étrangers.

De son côté, le président de la jeune chambre économique de Sfax, Mejdi Ben Farhat, a souligné que la tenue du forum à Sfax contribue au renforcement du développement dans la région et en Tunisie.

Nathalie Ben Ayed, responsable des relations internationales au sein de la chambre de commerce de Sfax, a passé en revue les projets pouvant être réalisés dans le cadre du partenariat public-privé dont les projets de Taparura, Cité sportive et métro léger.

Elle a cité les secteurs porteurs dans la région à l’instar de l’huile d’olive, l’agroalimentaire, les services de santé, les technologies de l’information, l’industrie mécanique, la construction et les substances utiles.