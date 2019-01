La Fédération internationale de football (FIFA), l’UNESCO et le PAM ont signé récemment, en marge du Forum économique mondial de Davos, un partenariat pour renforcer leur coopération dans les domaines de l’accès des enfants au sport et de la promotion des compétences de base.

Le nouveau programme Football for Schools [Le football pour les écoles] de la FIFA a pour ambition de rendre le football plus accessible aux filles et garçons du monde entier en intégrant ce sport dans les programmes d’éducation physique et dans les activités extrascolaires, contribuant ainsi à l’éducation, au développement et à l’autonomisation des enfants, a précisé l’UNESCO dans un communiqué de presse diffusé mardi.

Grâce à cette initiative, la FIFA distribuera onze millions de ballons de football dans les écoles de ses 211 associations membres de la FIFA, touchant plus de 700 millions d’enfants. Par ailleurs, une plate-forme en ligne sera créée pour aider les enseignants à intégrer le football dans leurs programmes éducatifs.

Le programme bénéficiera de l’expérience de la FIFA en matière de développement technique du football, de la longue expérience de l’UNESCO en matière d’éducation et de sport et du succès du programme d’alimentation scolaire du PAM, qui est mis en œuvre dans plus de 100 pays.

L’alimentation scolaire contribue à garantir à chaque enfant l’accès à l’éducation, à la santé et à la nutrition en lui fournissant des repas à l’école, ce qui constitue une base indispensable pour le sport et l’éducation physique.

La mise en œuvre du programme Football for Schools devrait débuter cette année avec le lancement de projets pilotes en Afrique, en Asie et en Amérique latine, sur la base de l’intérêt exprimé par les fédérations nationales et en tenant compte des spécificités locales des pays concernés en termes de sport et de football. Un budget de 100 millions de dollars a été alloué par la FIFA à ce programme, qui sera mis en œuvre jusqu’en 2022.