Le Tunindex a renoué avec la hausse ce mardi, en progressant de 0,38%, à 7 228,58 points, drainant des capitaux de 3,299 MD, a indiqué l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners.

La balance des variations montre 23 baisses contre 19 hausses.

TELNET a reculé de 0,86 % pour des capitaux traités de l’ordre de 0,427 MD, en s’échangeant à 11,40 D.

Dans le vert, PGH s’est hissé de 5,94% à 14,78 D, suivi par la STB qui a augmenté de 5,83% à 3,81 D. L’action TUNISIE LEASING a augmenté de 5,80%, clôturant la séance à 15,14 D.

Parmi les hausses, MPBS et TUNIS RE ont gagné du terrain, en s’échangeant respectivement à 3,58 D et 7,20 D, soit un accroissement de 2,87% et 2,85%.

Dans le rouge, SERVICOM s’offre la plus forte baisse (6,01%) à 1,25 D suivi par le titre AIR LIQUIDE qui s’est replié de 3% à 85,36 D. Le titre DH a baissé de 2,97% en s’échangeant à 12,40 D.

ESSOUKNA et CEREALIS ont terminé la séance en reculant respectivement de 2,93% et 2,80% à 2,65 D et 4,85 D.