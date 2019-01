Le projet du marché de la grande production du centre à Om El Adham à Sidi Bouzid-ouest sera réalisé, sur une superficie de 20 hectares, moyennant une enveloppe d’environ 20 millions de dinars.

La surface du site pourra atteindre 70 hectares, après extension, pour un coût global de 50 millions de dinars.

En marge de la première réunion de la commission régionale de suivi des études du projet tenue, mardi, le président directeur général de la société des marchés de production du centre, Lotfi Hamdi, a indiqué, à l’agence TAP, que ce projet figurera parmi les plus importants acquis à Sidi Bouzid pour sa capacité d’emploi (700 postes) et son impact sur l’agriculteur et le consommateur.

Le marché de la grande production du centre permettra à l’agriculteur de commercialiser et de valoriser ses produits et au consommateur de disposer d’un produit de qualité et à des prix abordables.

Il a ajouté qu’un atelier a été organisé, récemment, consacré à la présentation du projet, soulignant que les études ont bel et bien avancé et prendront fin, en 2019.

Les travaux devront démarrer, en 2020.