Brice Chasles est nommé Directeur Général de Deloitte Afrique qui regroupe l’ensemble des activités de Deloitte en Afrique Francophone. Il est aussi membre du Comité Exécutif de Deloitte France. Auparavant, il était vice-président et membre du Conseil d’Administration de Deloitte France (2010-2018).

Fort de 30 ans d’expérience dont 20 en transactions M&A à Paris et New York (2000-2002), Brice Chasles a oeuvré notamment dans les secteurs Banque, Assurance, Immobilier et Infrastructures. Dans ces secteurs, il a participé et dirigé plus de 400 projets de fusions et acquisitions pour les grands clients Corporate et Private Equity de Deloitte dans plus de 40 pays.

Avant de rejoindre Deloitte en 1998, il a débuté sa carrière en 1989 en tant qu’auditeur banque & institutions financières chez Mazars à Paris puis à Londres (1992-1994).

Diplômé d’un Master en Comptabilité et Finance et du Trium Global Executive MBA (HEC, LSE et NYU Stern), Brice Chasles a également obtenu le diplôme d’expert-comptable en France et aux Etats-Unis.

Rappelons que Deloitte Afrique Francophone (Audit, Consulting, Risk Advisory, Financial Advisory, Tax & Legal, Expertise Comptable) représente plus de 1000 collaborateurs et 35 associés dans 19 pays (Afrique du Nord, Afrique de l’Ouest et Afrique centrale).

« En croissance, nous amplifions notre impact positif sur le développement économique et sociétal de l’Afrique Francophone grâce à une présence panafricaine intégrée et agile, l’accompagnement des acteurs publics et privés dans la concrétisation de leurs projets stratégiques, aux trajectoires offertes aux talents et à nos actions responsables (éducation, diversité, inclusion, entrepreneuriat) » précise Brice Chasles, nouveau Managing Partner Deloitte Afrique Francophone.