Le conseil d’administration de City Cars, réuni à son siège lundi 28 janvier 2019, a annoncé la nomination de Riadh Annabi à la tête de City Cars (KIA).

Avant de rejoindre City Cars, Annabi occupait le poste de directeur central au sein du Groupe Alpha (Ford, Jaguar, Land Rover et Hyundai), où il a entrepris un travail inlassable couronné par des avancées remarquables, notamment en matière d’après-vente et de développement des réseaux d’agents de plusieurs marques automobiles de renom.

Diplômé des Grandes écoles en France, Annabi cumule plus de 20 ans d’expérience dans le secteur automobile avec les groupes Alpha et UTIC. Sa grande et solide connaissance de ce domaine, sa polyvalence et ses nombreuses réalisations lui ont permis de se distinguer.

Le conseil d’administration s’est réjoui de l’arrivée à la direction générale d’un gestionnaire chevronné du secteur automobile et ayant le sens de l’innovation, et a salué la richesse du parcours de Riadh Annabi, représentant un atout capital pour l’avenir de City Cars, ses orientations stratégiques et les défis à relever pour le concessionnaire.

«Par cette nomination, M. Annabi apporte à City Cars et KIA des compétences et une expérience de grande valeur, deux facteurs clés permettant de poursuivre le renforcement de la marque en Tunisie», a assuré Amel Bouchamaoui Hammami, pésidente du Conseil d’administration.

Annabi s’est dit de son côté très heureux de cette nomination. «C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je rejoins City Cars. Cela représente un challenge et une opportunité unique de travailler avec l’un des concessionnaires leaders en Tunisie», a-t-il déclaré. «Avec tous les partenaires et collaborateurs, qui sont connus pour leur professionnalisme exceptionnel, et le Conseil d’administration de City Cars, je vise à renforcer les atouts de KIA et à capitaliser sur les acquis de la marque sud-coréenne afin d’enchaîner ses succès en Tunisie».

Forte de son réseau de 16 agences sur tout le territoire tunisien, City Cars s’apprête désormais à un redéploiement de ses activités commerciales et après-vente portant sur des offres novatrices, diversifiées et conçues pour accompagner le client tunisien dans ses nouvelles attentes en matière automobile.