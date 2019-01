L’Agence tunisienne de coopération technique a enregistré une évolution de 40,8% du nombre des placements réalisés en 2018, soit 2.985 recrutés tunisiens contre 2.120 recrutés en 2017, selon un communiqué publié lundi 28 janvier 2018 par l’ATCT.

Ces recrutements ont touché l’éducation et de l’enseignement avec 1601 coopérants, soit 54% des placements réalisés, la santé avec 543 cadres, l’administration avec 324 recrutés et l’ingénierie avec 297 recrutés.

L’Arabie Saoudite occupe la première position en matière de recrutement des compétences tunisiennes avec 836 coopérants, suivie des Emirats arabes unis (432 recrutés), du Qatar (414 recrutés). Ainsi, les pays du Moyen-Orient sont les premiers bénéficiaires avec 2003 recrutés soit 67%, arrivent les pays européens avec 469 coopérants (avec la France en tête, 324 recrutés, l’Allemagne avec 75 recrutés), puis les pays de l’Amérique avec 228 recrutés dont le Canada avec 196 recrutés.

64 commissions de recrutement se sont également déplacées à l’ATCT pour effectuer des entretiens face-à-face avec les candidats tunisiens et prendre connaissance des ressources humaines disponibles, dont 24 commissions de l’’Arabie Saoudite, 09 du Qatar, 13 du Koweït, 10 du Canada, 02 de la Mauritanie, 01 de la France, 01 du Sultanat d’Oman, 01 du Bahreïn, 03 des Emirats arabes unis.

En outre, l’Agence a traité 244 offres d’emploi comptant 6.389 postes dans différentes spécialités.

Par ailleurs et dans le cadre de la coopération bilatérale et triangulaire, l’ATCT a enregistré une augmentation quant au nombre des experts et consultants tunisiens envoyés.

L’Agence a aussi organisé 16 sessions de formation et des visites d’études en 2018 contre 08 en 2017.

Ainsi, au 31 décembre 2018, le nombre total des coopérants tunisiens exerçant à l’étranger s’élevait à 18.735.

