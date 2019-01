Une formation en agriculture biosaline vient d’être lancée dans le gouvernorat de Médenine, indique le commissaire régional au développement agricole, Ali Bouaicha.

Financé par les Etats-Unis, le projet, qui se poursuivra durant une année, a pour objectif de valoriser cette culture et d’assurer un meilleur encadrement aux agriculteurs intéressés par l’investissement dans ce secteur, a souligné le coordinateur du projet, Youssef Trifa.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’effort de l’exploitation et d’utilisation des eaux salées dans l’irrigation des cultures fourragères à Médenine où les eaux salines représentent 67% des ressources hydrauliques de la région.

Le projet porte sur l’organisation de sessions de formation au profit des agriculteurs, techniciens et ingénieurs du CRDA de Médenine et cadres des structures professionnelles en matière de conservation, utilisation et plantation des semences, de maîtrise des techniques en agriculture biosaline et celles de mettre les terres agricoles en jachère.

La même source a rappelé qu’un projet d’agriculture biosaline a été mise en œuvre par l’Union européenne sur la période 2015-2018. Parmi les principales difficultés rencontrées, le manque d’expérience et de formation auprès des agriculteurs en ce type de culture agricole.