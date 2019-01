La Banque de Tunisie et des Emirats « BTE » met en vente au plus offrant sous plis fermés un terrain nu d’une superficie de 7626 m², inscrit à la CPF sous le N° 44310 Tunis sis dans un quartier résidentiel luxueux à El Manar III, en bordure de l’avenue Taher Ben Achour qui mène à El Manar et au centre-ville. Il est délimité par la rue El Arfaoui Lakhdhar au Nord et par l’avenue du Roi Adellaziz Al Saoud au sud et par la rue Ali Zlitni à l’Ouest. Ce terrain peut abriter des bâtiments à usages collectifs R+5.

Les candidats souhaitant participer à cette offre peuvent se présenter au siège de la Banque sis au 5 bis rue Mohamed Badra – Tunis pour contacter la Direction Centrale juridique et du contentieux accompagner par une copie de la CIN ou du cachet de la société et retirer le cahier des charges.

La date limite de participation à cette offre est fixée au 01 Mars 2019.

La période pendant laquelle les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres est de 90 jours à partir du jour suivant la date limite de réception des offres.

Les offres deviennent irrévocables dès leur réception par la Banque.