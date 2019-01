Le ministre de la Justice, Karim Jamoussi, et le président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), Chawki Tabib, ont signé, vendredi 25 janvier, un accord de coopération et de partenariat.

Selon un communiqué de l’INLUCC, cet accord vise essentiellement à consacrer les principes de la bonne gouvernance, consolider les valeurs de l’intégrité et instaurer les règles de la transparence dans les structures relevant du ministère de la Justice.

Il vise aussi à renforcer la concertation et la coordination entre le ministère et l’instance, conformément aux lois et réglementations en vigueur.

L’accord prévoit, notamment, la mise à profit des expériences et expertises des deux parties de l’accord afin d’optimiser le rendement et renforcer les compétences dans la perspective d’instaurer les principes de l’intégrité, la redevabilité et la bonne gouvernance et mettre fin à la corruption.

Une équipe de travail mixte regroupant des cadres du ministère et de l’instance sera créée en vertu du texte de l’accord.

Objectif proposer les réformes nécessaires et réduire les procédures administratives entravant l’efficacité du travail administratif.

Un programme de formation bilatérale dans les domaines de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption a été également prévu dans cet accord, selon la même source.