Suite aux fortes averses enregistrées dans la région de Bizerte, la commission régionale d’organisation des secours, réunie jeudi 24 janvier,, sous la présidence du gouverneur, a décidé, d’opérer un dévasement du barrage d’Oued El Maleh, de manière progressive, en direction du Lac Ichkeul, tout en veillant à ce que cela n’impacte par les agglomérations avoisinantes, fait savoir à l’agence TAP, le directeur régional de la Protection civile, colonel Khemaies Ben Ali.

Pour évaluer la situation dans les zones les plus touchées par les intempéries et la vague de froid et prendre les mesures préventives nécessaires, les membres de la commission ont fait une tournée dans les zones rurales de Ghezala, Joumine et Sejnane, où l’on enregistre des chutes de neige atteignant 5 cm.

Les unités de la Protection civile sont intervenues à divers endroits pour pomper l’eau, notamment, dans trois maisons, à Sejnane, et évacuer les arbres tombés sur la chaussé, par la force des vents, au niveau de la corniche à Bizerte-Nord.