La Bourse de Tunis a évolué ce vendredi en territoire positif. Le Tunindex gagne 0,16 % à 7 215.15 points dans un volume total de 1,065 Millions de dinars (MD), selon Mena capital partners (MCP).

A la hausse, AIR LIQUIDE s’échange à 88,26D, soit un gain de 2,99 % suivi par SANIMED et ICF qui grimpent respectivement de 2,90 % et de 2,64 % à 1,77 D et à 192,98D.

A l’inverse, TAWASOL GROUP HOLDING recule de 3,33 % à 0,29D tout comme TUNISAIR et EURO-CYCLES qui affichent une perte respective de 2,89 % et de 2,50 % à 0,67 D et à 15,60D