Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique entamera bientôt la réalisation d’un programme de partenariat avec l’agence britannique pour assurer la qualité de l’enseignement supérieur et accréditer les universités tunisiennes à l’échelle internationale.

Dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion tenue à Londres en Grande-Bretagne dans la soirée du mardi 22 janvier entre le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Khalbous, et le directeur chargé des normes et des programmes de la qualité dans les universités au sein de l’agence britannique Lan Kimber, le ministère indique qu’il a été convenu que l’agence britannique accompagnera le programme d’accréditation des universités tunisiennes à l’échelle internationale.

Les deux parties ont aussi convenu d’identifier les besoins des établissements supérieurs en formation au profit des doyens, des directeurs et de tous les responsables universitaires tous grades confondus.

Dans le cadre de ce programme de partenariat, des experts tunisiens en qualité et accréditation seront formés afin de restructurer l’agence tunisienne d’accréditation et changer son caractère juridique en vue de la doter d’une indépendance et de qualifications lui permettant d’être conforme aux normes internationales.

A noter que la Tunisie a participé du 20 au 23 janvier 2019 au forum international de l’éducation tenu à Londres en présence de responsables de haut niveau de plus de 90 pays.