Quelque 331 logements sociaux seront octroyés aux citoyens, dans le gouvernorat de Kairouan, durant le mois de mars 2019. C’est le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Salmi, qui l’a annoncé en marge d’une visite effectuée à Kairouan, mercredi 23 janvier 2019.

A cette occasion, il a affirmé avoir donné des instructions pour la publication de la liste préliminaire des bénéficiaires de ces logements, afin d’ouvrir la porte aux recours.

Salmi a indiqué que la libération de l’emprise foncière va se faire à partir du mois de mars, au niveau du tronçon de l’autoroute Tunis-Jelma (d’une longueur de 190 km), qui arrive à Kairouan.

Il a par ailleurs tenu à Kairouan une rencontre avec les maires et les représentants des organisations nationales et de la société civile. Ces derniers lui ont fait de leurs préoccupations relatives au manque de moyens logistiques et d’équipements nécessaires pour le travail des municipalités, l’aménagement des pistes agricoles et l’asphaltage des routes, alors que Kairouan est une région de passage vers le reste des gouvernorats du pays.

Le ministre a annoncé, aussi, la création d’un poste de conseiller au cabinet du ministère, chargé de suivi du travail avec les municipalités. Il a chargé, en outre, le directeur régional de l’Equipement de Kairouan d’organiser des réunions avec les représentants de l’ensemble des municipalités de la région, à partir de cette semaine et jusqu’au mois de février, dans l’objectif de connaître leurs préoccupations.