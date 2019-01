Huit entreprises tunisiennes participent à la Foire internationale de Khartoum 2019

Du 21 au 28 janvier 2019, la Tunisie participe, avec 8 entreprises représentant l’ensemble des secteurs de production, à la 36ème Edition de la Foire internationale de Khartoum.

Selon le Centre de promotion des exportations qui conduit la participation de la Tunisie, les exposants tunisiens représentent essentiellement le secteur des industries manufacturières (construction métallique, matériels de propreté, des crépines de forage d’eau et pétroliers, unités de filtration industrielles, des produits d’hygiène, Matériel agricole…) et du secteur des produits agroalimentaires tels que les pâtes alimentaires, l’olive et l’huile d’olive, les dattes, les levures, les Ingrédients de la pâtisserie…

La Foire internationale de Khartoum est considérée comme la plus grande manifestation économique du pays. L’édition de cette année a enregistré la participation de 650 exposants sur une superficie totale d’exposition de 14.000 m² et dont 350 entreprises étrangères de 23 pays. Les organisateurs de la foire s’attendent à plus de 150.000 visiteurs.