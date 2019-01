Le chef de la diplomatie hongroise, Péter Szijjártó, en visite en Tunisie, a été reçu, mercredi 23 janvier, au Palais de Carthage par le chef de l’Etat tunisien, Béji Caïd Essebsi.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, Szijjártó a affirmé le soutien de son pays aux efforts de la Tunisie en matière de lutte contre le terrorisme et la migration irrégulière, saluant le rôle majeur qu’elle joue dans la sécurité et la stabilité du bassin méditerranéen et de l’Europe.

Il a également fait part de la disposition de la Hongrie à renforcer la coopération bilatérale et à en diversifier les volets dans les domaines de l’économie, de la sécurité, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que dans le cadre des institutions de l’Union européenne.

Le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce a exprimé, d’autre part, la considération de son pays pour les étapes franchies par la Tunisie sur la voie de la consécration de son expérience démocratique naissante, souligne le communiqué.

Pour sa part, le président de la République a mis l’accent sur la nécessité d’œuvrer à l’exploitation du potentiel important dont disposent les deux pays de manière à promouvoir les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Il s’agit aussi, selon le chef de l’Etat, de renforcer les efforts de la Tunisie visant la consolidation de son processus démocratique, la réalisation de la sécurité et du développement économique et social escomptés et la garantie du développement et de la stabilité dans la région.