L’OTEF -Organisation tunisienne de l’éducation et de la famille- lance un appel aux présidents de la République, du gouvernement et de l’Assemblée, ainsi qu’au secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) à intervenir pour résoudre la crise de l’éducation.

Pour le président de l’OTEF, Mahmoud Meftah, il est important que les différentes parties prennent conscience de la délicatesse de la situation dans le secteur de l’éducation, dont la crise s’est élargie pour toucher aussi bien les élèves, les parents, la famille éducative que l’autorité de tutelle.

L’appel de l’OTEF publié mardi 22 janvier dans un communiqué fait suite à l’instabilité qui caractérise le secteur de l’éducation et l’anxiété des parents face à un avenir flou de leurs enfants à cause du boycott des examens du premier trimestre par les enseignants et la possibilité de maintenir ce mouvement de protestation au cours du deuxième trimestre.

Le communiqué met en garde contre les conséquences d’une année blanche sur la relation entre enseignant et élève et l’atteinte à la place de l’école publique et à l’image du professeur.

Dans ce cadre, l’OTEF appelle les trois présidents et le secrétaire général de l’UGTT à reprendre les négociations pour servir l’intérêt de l’élève et rétablir la relation de confiance avec les enseignants, tout en incitant à lancer une réforme du système éducatif.