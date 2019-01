Tunisie Telecom vient de signer quatre conventions de partenariat de trois ans avec les municipalités à Kasserine, à savoir Feriana, Majel BelAbbes, Thélepte et Hassi Alfrid.

À la faveur de ces nouvelles conventions, Tunisie Telecom, l’un des plus importants partenaires technologiques des grands comptes en Tunisie, fera profiter ces municipalités d’une offre corporate spécifique couvrant les téléphonies fixe et mobile et la DATA avec une tarification avantageuse.

A l’occasion de la cérémonie de signature de ces conventions de partenariat à Kasserine, lundi 21 janvier 2019, M. Mohamed Fadhel Kraiem, Président-directeur général de Tunisie Telecom, n’a pas manqué de d’exprimer sa fierté et celle de son entreprise de la confiance placée au service de l’opérateur national. De ce fait, il a promis de poursuivre «l’engagement de Tunisie Telecom à accompagner les municipalités dans le développement de leurs activités au service de l’ensemble des Tunisiennes et des Tunisiens et au renforcement de la bonne gouvernance».

Les maires des municipalités de Feriana (Ali Hermassi), Majel BelAbbes (Mohamed Sefi Hajji), Thélepte (Chokri Aalali) et de Hassi Alfrid (Chiraz Dhibi) ont, eux aussi, exprimé leur enthousiasme à collaborer avec Tunisie Telecom qui dispose de la meilleure infrastructure et d’une expertise très développée en matière des TIC, pour gagner plus de savoir-faire technologique et à même de leur permettre d’optimiser leur budget de communication.