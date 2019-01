Une soirée de musique et de danse chinoises présentée par le Théâtre national des arts de la Mongolie intérieure aura lieu vendredi 25 janvier (18h30) au Théâtre des Régions à la Cité de la culture.

L’ensemble de chant et de danse de ce prestigieux Théâtre chinois, fondé en 1946, prévoit 13 tableaux de danse et d’acrobatie qui seront interprétés par 22 artistes.

L’ouverture du spectacle sera un voyage dans le patrimoine sonore chinois en compagnie du chanteur Chao Ke et les acrobates He Quis Heng et Xiang Zhixinsera qui interpréteront “Bénédiction de la prairie”.

La soirée prendra fin sous des notes assez rythmées du tableau “Dix mille chevaux avancent à grande allure”, œuvre du grand maître d’instrument Morin Khuur Qi Bao Gao.

Organisée dans le cadre de la Célébration par la Chine de la nouvelle année chinoise, la soirée est placée sous le patronage du ministère des Affaires culturelles et de l’ambassade de Chine en Tunisie.