La Bourse de Tunis a débuté la séance de lundi sur une note positive, où le Tunindex a enregistré une hausse de 0,41 % à 7 281,06 points, avec un faible volume d’échanges de 1,042 million de dinars, selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners(MCP).

Dans le vert, les deux titres TELNET et NEW BODY LINE grimpent de 4 % à 11,74 dinars(D) et 5,20 D suivi par le titre TPR qui enregistré une hausse de 3,58 % à 5,20 D.

Dans le rouge, le titre ADWYA s’adjuge 2,33 % à 4,60 D suivi par les titres ELECTROSTAR et LAND’OR qui ont reculé respectivement de 2,29 % et 2,06 % à 1,28 D et 9,01 D.