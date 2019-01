Le Tunindex a terminé la séance de vendredi sur une note quasi stable, enregistrant une légère hausse de 0,04%, à 7 251.62 points, dans un volume d’affaire nettement étoffé de l’ordre de 7,311 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

La Balance des variations a été tirée vers le bas avec 30 valeurs en baisse contre uniquement 24 hausses.

ICF a été le titre le plus dynamique, traitant un volume de 1,431 MD, le titre s’est échangé à 197,99 D, soit une baisse de 1%.

Parmi les hausses, ELECTROSTAR s’offre un gain de 5,64%, à 1,31 D, suivi par le titre TELNET qui s’est bonifié de 4,16% à 11,25 D.

SANIMED s’est monnayé à 1,85 D, soit une montée de 3,93%, tout comme les titres SOTRAPIL et TPR qui ont progressé respectivement de 3,64% et 3,29% à 4,84 D et 5,02 D.

Du côté des baisses, le titre ALKIMIA chute de 4,29% à 42,11 D, suivi par les titres HANNIBAL LEASE et ASSAD qui ont reculé respectivement de 2,93% et 2,67% à 7,28 D à 8 D.

Egalement dans le rouge, le titre NEW BODY LINE a vu son cours régresser de 2,53% à 5 D, tout comme le titre UBCI qui a baissé de 2,52%, clôturant la séance à 21,25 D.