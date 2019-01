Un nouveau service en ligne baptisé “Malek” permettant aux entreprises de déposer et de suivre leurs dossiers de formation continue pour bénéficier d’un financement vient d’être lancé, a indiqué vendredi le directeur du Centre national de formation continue et de promotion professionnelle (CNFCPP), Zied Rouissi.

“L’objectif est de fournir à l’entreprise concernée, une réponse rapide concernant sa requête dans un délai ne dépassant pas 60 jours”, a-t-il indiqué lors d’une rencontre avec les médias tenue à Tunis, ajoutant que ce service est disponible en ligne sur ce site: www.malek.cnfccp.tn

Cette rencontre, a-t-il dit, a pour objectif d’inciter les entreprises à souscrire à ce service et de bénéficier d’un financement, soulignant que le soutien financier qu’apporte le centre s’élève à 40 millions de dinars par an.

Selon lui, le nombre des entreprises bénéficiaires d’une formation continue s’élève à 2.500 actuellement, ajoutant que leur nombre avoisinera les 3000 entreprises en 2019 après l’entrée en service de cette application.

Cette nouveauté permettra également aux agents du CNFCPP de répondre aux sollicitations des utilisateurs et d’assurer une interactivité entre l’ensemble des services de l’établissement. L’objectif est de fournir à l’entreprise concernée, une réponse rapide concernant sa requête dans un délai ne dépassant pas 60 jours. Les institutions dépositaires de dossiers relatifs à des programmes de formation auront, ainsi, un droit de regard en temps réel et un suivi de l’état d’avancement du traitement des dossiers.

Ce mécanisme intégralement informatisé commence par la création d’un compte exclusif à l’entreprise. Il lui permettra, sur le court et le moyen terme de réduire notablement le coût, en temps et en argent, du traitement des dossiers et de bénéficier davantage de l’expertise et de l’assistance du CNFCPP.

D’après l’ingénieure en informatique au centre, 100 entreprises sont actuellement inscrites à ce service, soulignant qu’une rencontre a déjà été organisée à Mahdia pour sensibiliser les chefs d’entreprises des régions du Sahel à souscrire à ce service.