“La Bourse de Tunis débute la séance de vendredi, dans le vert. Le Tunindex gagne 0,18 % à 7 261,76 points, avec un faible volume d’affaire de 0,460 million de dinars(MD)”, selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

A la hausse, le titre SOTIPAPIER a progressé de 2,78 % à 4,80 dinars(D) suivi par les deux titres SAH et SOTUMAG qui ont affiché une croissance de 2,58 % à 11,90 D et 2,38 D.

A l’inverse , Le titre SOPAT a reculé de 2,35 % à 1,66 D suivi par les titres SOTETEL et AIR LIQUIDE qui ont enregistré respectivement, une baisse de 2,08 % et 1,20 % à 6,56 D et 80,10 D.