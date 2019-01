La grève générale dans la fonction publique et le secteur public n’a pas eu un impact sur le marché boursier, selon un responsable à la Bourse des Valeurs Mobiliers de Tunis (BVMT).

Il a fait savoir que la Bourse de Tunis a terminé la séance de jeudi 17 janvier dans le vert, le TUNINDEX ayant enregistré une hausse de 0,27%, à 7.248.50 points, dans un volume global d’échanges avoisinant les 6 millions de dinars (MDT).

La balance des variations a affiché, d’après lui, 21 hausses contre 29 replis.

D’après l’intermédiaire en Bourse, MCP, le titre SFBT a enregistré le plus fort volume de la séance drainant 0,974 MDT de ses capitaux, la valeur s’est maintenue stable à 23,500 D.

Au palmarès des plus fortes hausses de la journée, le titre ICF se place en tête avec un gain de 3,89% à 200 D, suivi par le titre MODERN LEASING qui a rebondi de 3,55% à 3,20 D.

Parmi les hausses, la BIAT s’est échangée à 119,50 D, soit une progression de 3,32%, tout comme les titres CEREALIS et TPR qui ont grimpé respectivement de 3,29% et 3,18% à 4,70 D et 4,86 D.

Par contre, le titre SERVICOM a subi la plus forte baisse de la journée (-5,29%), en s’échangeant à 1,61 D; le titre CIMENTS DE BIZERTE a affiché une perte de 4,14% à 1,62 D; BTE a régressé de 3,42% à 11,01 D.

Toujours dans le rouge, le titre ESSOUKNA a lâché 3,07% à 2,84 D, tout comme le titre TAWASSOL GROUP qui a baissé de 3,03%, clôturant la séance à 0,32 D.