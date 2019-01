Le parti Al Moubadara a appelé, mercredi, le gouvernement à “accélérer l’amélioration de la situation économique et sociale ainsi que celle du pouvoir d’achat des citoyens et des conditions de vie de la classe moyenne”, soulignant notamment la nécessité de poursuivre la lutte contre la corruption sous toutes ses formes.

Dans une déclaration publiée mercredi à l’occasion du 67e anniversaire de la Révolution du 18 janvier 1952, qui intervient à la veille de la grève générale de la fonction publique et du secteur public, le parti a affirmé son attachement au “principe du dialogue”, qui, a-t-il estimé, “reste le meilleur moyen pour résoudre les désaccord “, soulignant l’importance du consensus entre toutes les parties concernées afin de parvenir à des solutions appropriées, lit-on de même source.

Al Moubadara, qui compte deux ministres dans le gouvernement Chahed, souligne que le citoyen est appelé à préserver les acquis du pays et à éviter l’anarchie et la déstabilisation de la société. Le parti dit comprendre les préoccupations des citoyens et les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leur vie quotidienne à cause de la situation générale du pays.