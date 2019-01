L’Union des travailleurs de Tunisie (UTT) a appelé le gouvernement à accélérer la mise en œuvre des réformes et des mécanismes d’appui à l’emploi tout en donnant la priorité aux régions intérieures et à lutter contre la corruption et la contrebande.

Dans un communiqué publié mardi 15 janvier à l’occasion de la célébration du 8ème anniversaire de la révolution tunisienne, l’UTT met en garde contre la montée des tensions en raison de la cherté de la vie et du manque des produits de base, soulignant la nécessité de contrôler les circuits de distribution et chasser les spéculateurs et les contrebandiers.

L’UTT appelle également à lutter contre la corruption par la force de la loi et de la justice pour préserver la stabilité de l’Etat, louant les efforts des institutions sécuritaire et militaire dans la lutte contre le terrorisme.

Dans ce contexte, l’organisation syndicale estime important d’assurer la protection de tous les agents militaires et sécuritaires ainsi que leurs familles.

Par ailleurs, l’UTT appelle ses adhérents à revaloriser le travail malgré “les tentatives de marginalisation et de violation dont elle fait l’objet”.

L’organisation souligne aussi la nécessité de renforcer l’encadrement et l’assistance des blessés de la révolution en signe de reconnaissance à leurs sacrifices.

A noter que la Tunisie a célébré, lundi,14 janvier, le 8ème anniversaire de la révolution.