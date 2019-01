La Banque centrale a accordé à Tunisie Valeurs (TV) l’agrément de principe en vue d’accéder au statut de Banque d’affaires.

L’agrément est assorti d’un certain nombre de conditions, dont l’augmentation du capital social de 10 à 20 millions de dinars par incorporation de réserves et l’accord du CMF (Conseil du marché financier) en vue de la création de deux nouvelles sociétés, a annoncé la filiale de la société intermédiaire en bourse “TV intermédiaire”.

Ces deux sociétés seraient détenues à hauteur de 100% par l’entité cotée, pour l’exercice des métiers d’intermédiation en Bourse et de gestion d’actifs, et sont appelées à être créées dans un délai de six mois, selon un communiqué publié vendredi, sur le site de la BVMT.

La future banque se positionnera comme une banque d’affaires spécialisée dans le conseil en restructuration financière et en opérations de haut de bilan avec une forte orientation vers le marché des capitaux.