La Tunisie figure au top 50 des meilleurs destinations touristiques à visiter en 2019, selon le guide voyages “TravelandLeisure.com“, du magazine New York Times, qui met en valeur les destinations les plus fascinantes au monde.

D’après ce guide, “l’attaque terroriste de 2015 a porté un coup sévère à l’industrie touristique tunisienne, mais avec l’arrivée récente des marques d’hôtels de luxe, les visiteurs reviennent lentement mais sûrement dans ce pays d’Afrique du Nord”.

Pour le magasine américain, la Tunisie est sur la même liste que les monts “Adirondacks” à New York, Alberta au Canada, l’Alsace en France…

Le guide évoque l’hôtel “Four Seasons” à Tunis , avec son “centre thermal et son spa d’inspiration romaine, dont les piscines tranquilles et les jardins parfumés sont destinés à évoquer la médina historique de la ville”.

La ville de Tozeur est également citée dans ce guide à travers le “futur Anantara Tozeur Resort”, décrit comme “un refuge intime dans le désert situé dans le couloir sud-ouest du pays, il est plus petit mais non moins luxueux… Les clients pourront explorer le Sahara à dos de chameau et dîner dans un camp de tentes (équipé de poufs et de tapis élimés), sous les étoiles”.

Le guide parle encore du complexe hôtelier le “Six Senses” à Gammarth.

“La liberté est ce qui rend Tunis unique. Huit ans après le coup d’envoi du printemps arabe, Tunis est la seule capitale arabe dotée d’une réelle liberté d’expression, sans parler de l’alternance pacifique du pouvoir. Mais la ville regorge de nombreux autres charmes, parmi lesquels figurent les ruines de l’ancienne cité de Carthage, dont les éléphants d’Hannibal avaient menacé Rome”, a écrit le journaliste et correspondant de New York Times, David D. Kirkpatrick.