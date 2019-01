La Bourse de Tunis a gagné du terrain, vendredi en fin de séance, le Tunindex progresse de 0,71 %, à 7 190,33 points, mobilisant en terme de capitaux, 3,966 MD, selon MCP.

La Balance des variations a été tirée vers le bas, affichant 25 régressions contre 21 hausses. SOTUVER a été le titre le plus actif, traitant un volume d’échanges de l’ordre de 1,188 MD, à 9,57 D l’action , soit une progression de 2,68%.

Dans le vert, le titre UIB s’offre la plus forte hausse de la séance (+6,07%), à 23,56 D, suivi par les deux titres TUNISAIR et SOTETEL qui se sont appréciés respectivement de 5,79 % et 5% à 0,73D et 6,30 TND.

Le titre SOTUMAG avance de 3,86 %, en s’échangeant à 2,42 D , tout comme le titre DELICE HOLDING qui a fini la séance en gagnant 3,67% , à 13,25 D.

A l’opposé, le titre MPBS recule de 4,01%, à 3,59 D , suivi par les deux titres AMS et SERVICOM qui ont perdu respectivement 3,84 % et 2,79 % à 1 D et 1,74 D.

Egalement dans le rouge, le titre SPDIT a vu son titre baisser de 2,7% à 9,7 D , suivi par le titre HEXABYTE qui s’est monnayé à 5,78 D , soit une régression de 2,69%.