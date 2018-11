Les investissements déclarés dans le secteur des industries manufacturières ont progressé de 2,2%, au cours des 10 premiers mois de 2018. Ils se sont élevés à 3,065 milliards de dinars, contre 3 milliards de dinars, au cours de l’année écoulée, selon l’APII (Agence de promotion de l’industrie et de l’Innovation).

Les industries du cuir et chaussures ont crû de 279%, jusqu’à la fin du mois d’octobre 2018, suivies des industries chimiques qui ont augmenté de 41%, les industries diverses (+33,2%) et les industries mécaniques et électriques (+12,4%).

Cependant, les investissements déclarés dans les industries agroalimentaires ont reculé de 20,3%, suivies des industries du textile et d’habillement (-18,6%) et des industries des produits de construction, de la céramique et du verre (-8,3%).