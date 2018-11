L’Institut tunisien des études stratégiques (ITES) organise une conférence sur “les réseaux sociaux” et ce le mercredi 07 novembre 2018 à 10h au siège de l’Institut.

En présence des spécialistes en cybercriminalité et social, les animateurs vont discuter de l’influence de l’internet et des réseaux sociaux sur la vie politique et les jeunes.