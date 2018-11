La nouvelle édition du Carthage CyberDefense Forum se tiendra le 06 novembre 2018 au Mövenpick Hotel du Lac Tunis. Elle sera rythmée par des conférences de haut niveau avec des responsables et experts reconnus.

Près de 200 RSSI et décideurs des plus importantes entreprises tunisiennes de différents secteurs prendront part à cet événement.

Le CCDF est le premier Salon visant à promouvoir un écosystème global de cybersécurité en Tunisie.

Il vise entre autres à :

– Proposer en un seul lieu, et en une seule journée une vision globale et complète de la cybersécurité d’aujourd’hui et de demain afin de répondre aux différentes problématiques via des solutions concrètes et innovantes.

– Décloisonner les enjeux de la cybersécurité en réunissant des acteurs spécialistes de la gestion des risques et des experts en sécurité.

– Favoriser l’innovation en développant la confiance numérique.

– Construire une approche inclusive de la cybersécurité dans la transformation des organisations.