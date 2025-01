Le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, a souligné, mercredi, lors d’une journée d’étude organisée à Tunis sur les crimes électroniques, que l’engagement dans le domaine numérique est devenu impératif, mettant en garde contre les menaces digitales croissantes pour les individus et les institutions, telles que la fraude électronique, le vol de données, les attaques cybernétiques, les piratages, les violations des données personnelles, le chantage et le cyberharcèlement.

Au cours de cette journée, organisée à Tunis et placée sous le thème “La criminalité électronique: défis et lutte”, l’accent a été mis sur la nécessité de renforcer la coordination entre les différentes parties prenantes et d’agir de manière participative pour lutter contre ces crimes et prévenir leurs dangers.

Nouri a indiqué que cette situation requiert de mieux faire comprendre la terminologie des crimes électroniques, leurs formes, leurs motivations, ainsi que les moyens de les réduire.

Il a réitéré l’importance d’adopter une approche participative dans l’élaboration d’une série de recommandations, de propositions et de solutions visant à prévenir ces crimes.

Pour sa part, le commandant de la Garde nationale, Houcine Gharbi, a indiqué que les statistiques révèlent une fuite de données personnelles toutes les 39 secondes sur Internet.

Il a souligné l’importance de cette journée d’étude et d’autres rencontres similaires visant à sensibiliser davantage à ce phénomène et à renforcer les connaissances sur la cybersécurité, tout en œuvrant à l’élaboration de solutions efficaces pour prévenir et combattre les crimes électroniques.

Une meilleure coordination entre les différentes structures concernées est donc exigée, a-t-il ajouté.