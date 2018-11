Le Conseil d’administration (CA) de la Banque centrale de Tunisie (BCT) a décidé de maintenir le taux d’intérêt directeur inchangé à 6,75%.

Le Conseil d’Administration a pris cette décision lors de sa réunion périodique, tenue mercredi, et consacrée au passage en revue de la situation économique, financière et monétaire.

Il a également été question de la situation économique et de la marche des transactions aux niveaux des marchés monétaire et de change, outre l’examen de la situation de la liquidité et de l’activité du secteur monétaire.