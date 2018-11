Le Conseil d’Administration de l’Accumulateur Tunisien Assad clarifie les raisons avancées par Monbat pour la clôture des négociations de partenariat avec Assad méritent les clarifications suivantes :

1- Pour «les litiges et le statut non clarifié du terrain sur lequel est édifié l’usine» : ce litige a été réglé au profit de l’Accumulateur Tunisien Assad, et une correspondance a été envoyée à l’AFI en date du 12 Juin 2018 l’informant de la décision positive du tribunal administratif à ce sujet.

2- En ce qui concerne «l’impossibilité de conserver le contrôle d’une société Algérienne filiale de Assad»: Ce commentaire ne correspond pas à la réalité. La société mère Assad contrôle Batteries Assad Algérie (BAA) à hauteur de 70% et assure pleinement la gestion effective de sa filiale.

Il y a eu une procédure de saisie des actions de l’associé Algérien qui détient 30% du capital de BAA, ce dernier a enclenché une action en justice pour contester la saisie. BAA a confié à ses conseillers juridiques le soin de suivre cette opération et de prendre si nécessaire toutes les mesures qui s’imposeraient pour défendre les intérêts de Assad.

3- En ce qui concerne «le risque environnemental non justifié, qui n’a pas pu être projeté et n’a pas pu être géré de manière fiable» : l’Accumulateur Tunisien Assad a obtenu en janvier 2018 le renouvellement de l’autorisation de recyclage, Assad est en contact régulier avec les administrations tunisiennes chargées des aspects environnementaux, et il n’y a aucun litige à ce niveau et la gestion des aspects relevant de l’environnement se déroule de manière normale.

Bourse de Tunis : L’accord entre l’Accumulateur Tunisien Assad et le groupe européen Monbat n’a pas été retenue

