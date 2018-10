Les Journées nationales de promotion des industries du textile et de l’habillement, du cuir et de la chaussure, se sont tenues les 30 et 31 octobre 2018 à l’initiative du ministère de l’Industrie et des PME et l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII). Elles s’inscrivent dans le cadre de la 11ème mesure du plan de travail, adopté par le gouvernement pour la période 2017/2019 en vue d’appuyer les entreprises du secteur.

Slim Feriani, ministre de l’Industrie, dans son intervention, a insisté sur l’importance de ces deux secteurs qui assurent 40% de l’emploi dans l’industrie manufacturière en Tunisie. Des secteurs qui, après des années difficiles, connaissent enfin une reprise significative avec une croissance de 20% des exportations du textile/habillement au cours des 9 premiers mois de 2018.

Samir Bechouel, le DG de l’APII, a souligné l’importance de la contribution de ces secteurs dans la réduction du déficit de la balance commerciale et leur poids dans l’emploi en Tunisie.

Au cours des 9 premiers mois de 2018, le secteur du textile/habillement a enregistrée un excédent de 1,17 milliard de dinars (contre 1,1 milliard de dinars au cours de l’année 2017) et celui du cuir et chaussures un excédent de 250 millions de dinars.

Hichem Ben Ahmed, secrétaire d’État auprès du ministre du Commerce chargé du Commerce extérieur, A annoncé que des négociations sont actuellement en cours, notamment avec des pays africains, pour l’exonération des droits et taxes de douanes des produits tunisiens. Il a également souligné que le gouvernement est déterminé à combattre les marchés parallèles.

Hosni Baoufaden, président de la FTTH (Fédération tunisienne du textile et de l’habillement, a confirmé la reprise des exportations de ce secteur, après les années difficiles de 2011-2016 avec la perte d’au moins 40 entreprises et près de 40.000 emplois, avec des exportations de 1,759 milliard d’euros au cours des 9 premiers mois de 2018.