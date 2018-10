Les travaux de la 2e session de concertations politiques tuniso-italiennes se sont ouverts, mercredi, au ministère italien des Affaires étrangères.

Ils sont coprésidés par le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Sabri Bachtobji, et la secrétaire générale du ministère italien des Affaires étrangères, chargée de la Coopération, Elisabetta Belloni.

A cette occasion, Bachtobji a insisté sur la nécessité de développer davantage la coopération économique entre les deux pays et d’impulser les investissements et les partenariats dans les deux sens.

Il a passé en revue les réformes opérées par la Tunisie en vue de mener à bien sa transition économique de manière à “faire face aux défis sociaux et de développement pressants”, lit-on dans un communiqué du département des Affaires étrangères.

Les deux responsables se sont félicités du “niveau excellent atteint par les relations tuniso-italiennes et des perspectives prometteuses à la lumière des potentialités offertes dans les deux pays”.

La rencontre a permis d’identifier les moyens permettant de développer les différents volets de la coopération bilatérale et d’examiner des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

D’après la même source, la 2e session de concertations politiques tuniso-italiennes s’inscrit dans le cadre de la volonté commune de renforcer les mécanismes de concertation et de coopération entre les deux pays, conformément aux dispositions du traité d’amitié et de bon voisinage signé le 10 février 2003 et de la déclaration commune relative à l’instauration d’un partenariat stratégique entre la Tunisie et l’Italie signée le 16 mai 2012.