Après l’officialisation de l’acquisition de DNO Tunisia AS, la compagnie pétrolière et gazière norvégienne Panoro Energy aurait amplifié ses activités dans notre pays, et ce afin d’atteindre l’objectif qu’elle s’est fixé: démarrer l’exploitation de son champ offshore de Sfax comme le prévoit son plan d’action en 2019.

C’est ce que nous apprend une source bien informée, sans plus de détail, mais on parle de plusieurs millions d’euros.

Et cette nouvelle tombe à bien nommé, car le gouvernement, par la voix de son ministre de l’Industrie, des PME et ministre par intérim de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Slim Feriani, semble déterminé à relancer les investissements dans le secteur des hydrocarbures.

Rappelons que le PDG de Panoro, John Hamilton, lors d’une rencontre avec des journalistes tunisiens, il y a environ deux mois, avait estimé que les investissements de sa société en Tunisie vont compléter son portefeuille en E&P (Exploration and Production) et vont lui permettre d’ouvrir une panoplie de nouveaux projets.

A cette occasion, il avait également précisé que la capacité opérationnelle de Panoro est en train de profiter nettement de l’équipe compétente basée en Tunisie. Ce qui est à même de l’aider à atteindre vite son développement planifié dans notre pays.

Nous y reviendrons pour plus de détails.