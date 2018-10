La Bourse de Tunis a terminé la séance de lundi sur une note quasi stable où le Tunindex cède légèrement 0.08 % à 7 500.51 points, dans un faible volume d’affaire de 3.080MTND.

Selon Mena Capital Partners, ONE TECH a été le titre le plus actif de la journée, traitant 0.382 MTND de ses capitaux, réalisant un gain de 1.81% à 6.19 TND.

Coté variations , le titre STEQ arrive en tête des meilleures performance de la séance et gagne 4.36 % à 8.81 TND, le titre SPIDIT SICAF s’apprécie de 2.91% à 9.90 TND ,de même pour le titre SOTUMAG qui affiche une évolution de 2.81% à 2.19 TND .

Les titres DELICE HOLDING et ALKIMIA avancent respectivement de 2.68 % et 2.67 % clôturant la séance à 15.70 TND et 89.90 TND.

Du côté des régressions , le titre UBCI dégringole de 5.87 % à 25.95 TND , suivi par le titre ASSAD qui enregistre une perte de 2.77 % à 7.36 TND.

Le titre BEST LEASE a, quant à lui, baissé de 2.65 % à 1.83 TND. De même pour les titres SIPHAT et SOTIPAPIER qui ont affiché respectivement une baisse de 2.59 % et 1.86 % finissant la séance à 3.00TND 4.21 TND.