Le Conseil du Marché Financier (CMF) a appelé les sociétés faisant appel public à l’épargne (FAPE) et les différentes entités relevant de sa compétence, à anticiper l’intégration de la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) dans leurs stratégies globales.

L’intégration de cette approche, permettrait, au-delà de la conformité réglementaire, d’améliorer la résilience de ces institutions, le développement des affaires et de faciliter l’accès au financement pour les entreprises du pays, a indiqué le CMF dans une note publiée sur son site.

Et d’ajouter qu’en adoptant une stratégie écoresponsable, les sociétés FAPE et les entités relevant du CMF pourront satisfaire aux différentes exigences réglementaires internationales, notamment européennes pour intégrer les marchés internationaux, à l’instar des mécanismes d’ajustement carbone aux frontières de l’Europe.

Le conseil a, à et égard, encouragé les intervenants dans le marché à assurer des actions de formation dans le domaine RSE en faveur de leur personnel et à programmer des actions de sensibilisation de leurs clients sur les produits «durables» ou «écoresponsables».

Il les a également, exhortés d’entamer une réflexion sur l’opportunité de tenir compte au niveau de leur stratégie de gestion, et leurs décisions d’investissement et de sélection des produits financiers de facteurs « RSE » ou « Durabilité ».

L’objectif étant de bénéficier des financements des fonds d’investissement internationaux, qui ont l’obligation de par la réglementation les régissant, d’allouer une proportion de leur portefeuille aux titres « durables ».

Selon le CMF, l’adoption de la démarche « RSE » est de nature à éviter aux véhicules d’investissement tunisiens d’être évincés de tels financements s’ils ne répondent pas aux exigences de respect et de conformité aux critères de « durabilité ».

En optant en faveur d’instruments financiers durables qui se présentent comme l’ensemble des pratiques financières intégrant les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans les décisions d’investissement, les investisseurs pourraient bénéficier de différents avantages et incitations fiscaux et financiers au niveau national, outre le fait que cela contribuerait à bâtir une économie solide et durable.

Dans ce contexte, le conseil a indiqué avoir mis en place un guide consacré aux émissions d’obligations vertes, socialement responsables et durables pour les différentes institutions concernées.

Ces institutions peuvent également consulter la liste des incitations financières et fiscales en matière de durabilité ainsi que le «Guide détaillé des projets d’énergie renouvelable en Tunisie » publié par le Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.