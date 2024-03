Demain dans la soirée de samedi 30 mars 2024, plus de quinze musées de différentes régions de la Tunisie seront prêts pour accueillir les visiteurs, dans le cadre de “La Nuit des Musées Tunisiens”, un rendez-vous renouvelé par l’agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC) dans une quatrième édition qui vient marquer une tradition pour rapprocher le large public de ces lieux d’histoire et lui permettre d’aller à la découverte de leurs richesses millénaires.

Ouverts de 20H30 jusqu’à minuit, les musées sont classés suivant trois catégories: les musées historiques et archéologiques, les musées des arts et traditions populaires et les musées d’histoire contemporaine. Outre le Musée National du Bardo à Tunis et le Centre de présentation de l’histoire de la médina de Tunis, 13 musées dans les différentes régions et le café andalou à Testour (centre de présentation du patrimoine culturel) sont au programme de cette quatrième édition.

Tour des musées dans les régions:

Le musée archéologique d’Utique (Gouvernorat de Bizerte) :un petit musée de site réputé par sa collection archéologique distincte et rare. Le musée expose des œuvres qui proviennent du site antique d’Utique, elles sont toutes de l’époque antique : punique et romaine. Les objets exposés sont tous en calcaire, en grès ou en marbre, des documents épigraphiques, des éléments d’architectures et des sculptures…

Le musée archéologique de Nabeul: ce musée abrite une importante collection de mosaïques livrées par le site de Neapolis. On y trouve notamment la céramique punique provenant des fouilles de Kerkouane et de Kelibia.

Le musée archéologique de Kerkouane: il abrite une partie des objets découverts, lors des fouilles de la cité punique et des nécropoles qui lui sont qui lui sont attribuées. Les collections, qui y sont exposées, regroupent des éléments architectoniques, de la céramique, notamment des amphores.

Le musée archéologique de Sousse: il abrite la deuxième plus grande collection de mosaïques de Tunisie, après celle du musée du Bardo. On y trouve un ensemble de sculptures en marbre caractéristiques de l’époque impériale romaine. L’héritage punique dont jouit la ville est illustré à travers les diverses collections de céramique en plus du mobilier funéraire composé notamment de stèles.

Le musée Enfidha: le musée est logé dans les bâtiments d’une ancienne église coloniale. A l’importante collection de mosaïques chrétiennes déposées en 1907, s’est ajouté un lot d’inscriptions païennes dont la plupart sont de type votif, dédiées à Saturne, ainsi qu’une collection d’objets en céramique antique provenant des fouilles de la région de Aïn el Garci.

Le musée Habib Bourguiba : Le musée Habib-Bourguiba, également appelé musée du Leader Habib Bourguiba ou Beït Bourguiba, est un musée aménagé dans le palais présidentiel de Skanès à Monastir et consacré au premier président de la République tunisienne. Il rassemble ses effets personnels, des albums de photographies, des enregistrements de ses discours, des archives etc.

Le musée du Ribat de Monastir: un musée d’art islamique qui abrite des manuscrits enluminés, des tissus coptes du IVe au VIIe siècle, des textiles toulounides du IXe siècle, des verreries fatimides des Xème et XIe siècles, des poteries abbassides, des monnaies d’or et d’argent des Xe et XIe siècles et surtout une pièce unique : un astrolabe arabe fabriqué à Cordoue en 927après J.-C.

Le musée régional de Mahdia: il abrite des objets remontant à l’antiquité et des collections archéologiques (puniques, romaines, byzantines et islamiques), ainsi que des éléments liés aux traditions populaires de la région.

Le musée archéologique d’El Jem: il présente une exceptionnelle collection de mosaïques de l’antique Thysdrus. L’extrême richesse du répertoire et de la variété des thèmes, ainsi que la qualité artistique font de cette collection, l’une des plus prestigieuses de la Tunisie sinon de la Méditerranée.

Le musée de Moknine: c’est un musée archéologique et ethnographique qui regroupe des objets de l’époque punique et des pièces qui livrent les mœurs et les coutumes des Mokninois en exposant leurs habits traditionnels, leurs bijoux et leur artisanat qui est représenté essentiellement par les ateliers de céramique et de bijouterie.

Le musée archéologique de Sfax : il occupe une partie de l’hôtel de ville. Il regroupe de riches collections de mosaïques, de verres, de poteries, de monnaies d’époque romaine provenant des sites archéologiques de la région.

Le musée des arts populaires Sidi Amor Abeda à Kairouan: ce musée est installé dans le mausolée Sidi Amor Abeda où sont exposés les objets qui lui appartenaient et qu’il a lui même fabriqué puisqu’il était un maitre-forgeron. Ces objets constituent un répertoire important sur les techniques de fabrication en fer et en bois, à Kairouan, au XIIIe s .H/ XIXe s.J.-C.

Le musée des arts islamiques de Rakkada : installé dans un ancien palais présidentiel, ce musée est spécialisé dans les arts islamiques médiévaux. Il possède une collection de manuscrits et de feuillets de Coran dont le célèbre Coran bleu écrit en lettres dorées. Il présente également des œuvres artistiques exceptionnelles : céramique, verres, bronze et surtout un ensemble de monnaies représentatives des différentes époques médiévales.

Le musée de Sbeitla: ce musée comporte quatre salles et un vestibule où sont exposés des objets archéologiques témoins des différents aspects de la vie quotidienne de la préhistoire à l’époque musulmane (religion, habitat, économie, etc..)

Le musée du patrimoine traditionnel de Djerba: il présente le patrimoine traditionnel de l’île de Djerba avec toutes ses composantes (architecture, costumes, bijoux, agriculture, pêche, poterie) et les rituels de cérémonies et les croyances associées, le tout dans un aménagements muséographique et un recours simultané à différentes techniques expo- graphiques favorisant une visite à la fois agréable et instructive.

Le musée du Sahara de Douz: il restitue le cadre de vie immuable du nomade et les temps forts de son existence dans le désert au Sud-ouest tunisien connu sous le nom de Nafzaoua. Les collections d’objets ethnographiques exposés mettent l’accent sur les thèmes suivants : le nomadisme et le dromadaire, la tente et le mobilier nomade, la cavalerie, le tissage, les costumes masculins et féminins et les parures en argent des femmes. Il donne à voir un autre aspect important de la culture des bédouins, à savoir la décoration cutanée indélébile ou tatouage (oucham).